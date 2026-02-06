Атака на Запорізьку область: пошкоджені будинки, без світла 12 тисяч абонентів (відео)

Блекаут

Російські війська здійснили чергову атаку на Запорізьку область, унаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки та знеструмлено тисячі споживачів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, без електропостачання залишилися близько 12 тисяч абонентів. Наразі фахівці очікують покращення безпекової ситуації, щоб розпочати аварійно-відновлювальні роботи.

Відновлення живлення планують почати одразу, щойно це буде безпечно для енергетиків.

Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Мешканців регіону закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

