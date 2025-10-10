ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
444
Час на прочитання
1 хв

Атака на Запоріжжя 10 жовтня: пошкоджено газові об’єкти

У Запоріжжі внаслідок пошкодження газових обʼєктів тимчасово просять обмежити споживання газу.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Запоріжжя пережило атаку

Запоріжжя пережило атаку / © Associated Press

У Запоріжжі пошкодженні газові об’єкти внаслідок ворожих обстрілів сьогодні вночі.

Про це повідомляє «Запоріжгаз».

«У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу. Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень», — йдеться у повідомленні відомства.

Очільник ОВА Іван Федоров зранку також зазначив, що окупанти вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні.

Раніше повідомлялося, що росіяни здійснили масований обстріл України. У Києві, зокрема, немає світла, метрополітен змінив рух поїздів.

Дата публікації
Кількість переглядів
444
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie