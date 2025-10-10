Атака на Запоріжжя 10 жовтня: пошкоджено газові об’єкти

Запоріжжя пережило атаку / © Associated Press

У Запоріжжі пошкодженні газові об’єкти внаслідок ворожих обстрілів сьогодні вночі.

Про це повідомляє «Запоріжгаз».

«У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу. Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень», — йдеться у повідомленні відомства.

Очільник ОВА Іван Федоров зранку також зазначив, що окупанти вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні.

Раніше повідомлялося, що росіяни здійснили масований обстріл України. У Києві, зокрема, немає світла, метрополітен змінив рух поїздів.