Атака на Запоріжжя 10 жовтня: пошкоджено газові об’єкти
У Запоріжжі внаслідок пошкодження газових обʼєктів тимчасово просять обмежити споживання газу.
У Запоріжжі пошкодженні газові об’єкти внаслідок ворожих обстрілів сьогодні вночі.
Про це повідомляє «Запоріжгаз».
«У зв’язку з пошкодженням газових обʼєктів внаслідок ворожих обстрілів вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу. Будь ласка, мінімально використовуйте газові прилади до завершення аварійних робіт. Це необхідно, щоб стабілізувати тиск у мережі та уникнути відключень», — йдеться у повідомленні відомства.
Очільник ОВА Іван Федоров зранку також зазначив, що окупанти вночі атакували об’єкти енергетичної інфраструктури по всій країні.
Раніше повідомлялося, що росіяни здійснили масований обстріл України. У Києві, зокрема, немає світла, метрополітен змінив рух поїздів.