Атака на Запоріжжя: поранені троє осіб (фото)

У ніч проти 30 серпня Запоріжжя знову стало мішенню російської атаки. Ворог застосував різні види озброєння, зокрема ударні дрони. Зафіксовані прямі влучання у житлову забудову.

Внаслідок обстрілу поранені троє людей. Пожежа, що виникла через удари, поширюється. Також зруйновані приватні будинки.

Мешканцям, які потребують допомоги, нагадують про роботу гарячих ліній:

міський кол-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;

гаряча лінія Запорізької ОВА: 0 800 503 508.

Місцева влада закликає залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги, адже загроза повторних ударів зберігається.

Перед тим Повітряні Сили повідомляли про два ворожі БпЛА ударного типу, що рухалися у напрямку Заводського району Запоріжжя. Над областю також лунали вибухи.