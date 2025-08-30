- Дата публікації
Атака на Запоріжжя: поранені троє осіб (фото)
У ніч проти 30 серпня росіяни завдали удару по Запоріжжю різними видами озброєння. Влучання зафіксовані у житловій забудові, поранені троє людей.
У ніч проти 30 серпня Запоріжжя знову стало мішенню російської атаки. Ворог застосував різні види озброєння, зокрема ударні дрони. Зафіксовані прямі влучання у житлову забудову.
Внаслідок обстрілу поранені троє людей. Пожежа, що виникла через удари, поширюється. Також зруйновані приватні будинки.
Мешканцям, які потребують допомоги, нагадують про роботу гарячих ліній:
міський кол-центр: 15-80, (050) 414 15 80, (067) 656 15 80;
гаряча лінія Запорізької ОВА: 0 800 503 508.
Місцева влада закликає залишатися у безпечних місцях до відбою тривоги, адже загроза повторних ударів зберігається.
Перед тим Повітряні Сили повідомляли про два ворожі БпЛА ударного типу, що рухалися у напрямку Заводського району Запоріжжя. Над областю також лунали вибухи.