Атака на Запоріжжя та заява Трампа про переговори: головні новини ночі 15 вересня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 вересня 2025 року:

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 вересня 2025 року:

  • Російська атака на Запоріжжя: горять приватні будинки, подекуди зникло світло Читати далі –>

  • Росіяни вдарили тричі по Запорізькому району Читати далі –>

  • Трамп: переговори Зеленського з Путіним малоймовірні через "незбагненну ненависть" Читати далі –>

  • Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти РФ без згоди Трампа – Джонсон Читати далі –>

  • Трамп знову готується відкласти дедлайн щодо TikTok – Reuters Читати далі –>

