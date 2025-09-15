Атака на Запоріжжя та заява Трампа про переговори: головні новини ночі 15 вересня 2025 року

24-й місячний день, який триватиме майже дві доби — час, коли для того, щоб створити щось нове, необхідно розчистити для нього територію, зруйнувавши старе. Так уже влаштований світ, що збудувати новий дім можна, лише знісши старі стіни, знайти нову роботу — звільнившись із попередньої, а відшукати нового супутника життя — лише розлучившись зі старим.