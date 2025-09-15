- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 343
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака на Запоріжжя та заява Трампа про переговори: головні новини ночі 15 вересня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися про головні події ночі.ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 вересня 2025 року:
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 15 вересня 2025 року:
Російська атака на Запоріжжя: горять приватні будинки, подекуди зникло світло Читати далі –>
Росіяни вдарили тричі по Запорізькому району Читати далі –>
Трамп: переговори Зеленського з Путіним малоймовірні через "незбагненну ненависть" Читати далі –>
Конгрес США не ухвалюватиме санкції проти РФ без згоди Трампа – Джонсон Читати далі –>
Трамп знову готується відкласти дедлайн щодо TikTok – Reuters Читати далі –>