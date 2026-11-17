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Атака на Запоріжжя: ворог вдарив по промисловому об’єкту, є поранені
Російські війська завдали удару по об’єкту промислової інфраструктури в Запоріжжі, внаслідок чого, за попередніми даними, є поранені.
Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, поціливши в об’єкт промислової інфраструктури.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у Telegram.
«Ворог атакував Запоріжжя. Під ударом опинився об’єкт промислової інфраструктури.
Попередньо, є поранені. Наслідки атаки уточнюються», — написав посадовець.
Наразі на місці працюють відповідні служби, масштаби руйнувань та точні наслідки атаки уточнюються. Інформація щодо стану постраждалих оновлюється.
Нагадаємо, напередодні у Запорізькій області росіяни вбили двох людей і атакували об’єкт цивільної інфраструктури.