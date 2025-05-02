Атака на Запоріжжя: є десятки постраждалих, рятувальники діставали їх з-під завалів (фото)

Зруйнований у Запоріжжі будинок після російської атаки / © Associated Press

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Через атаку на Запоріжжя у ніч проти 2 травня кількість постраждалих зросла до 29. Надзвичайники вже завершили аварійно-рятувальні роботи.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

У Запоріжжі станом на ранок кількість травмованих зросла до 29. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої конструкції будинку трьох людей.

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Зазначається, що інформація про загибель однієї людини була спростована: чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих ще уточнюється.

Психологи ДСНС допомогли 22 людям, двоє з яких — це діти.

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи. На місці працювали відповідні екстрені та комунальні служби Запоріжжя.

Від Головного управління ДСНС до ліквідації наслідків атаки на місто були залучені 102 рятувальники та 23 одиниці техніки.

Наслідки атаки на Запоріжжя / © Associated Press

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Наслідки атаки на Запоріжжя / © ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 2 травня російські війська масовано атакували Запоріжжя. У місті пролунали численні вибухи. Окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, об’єктах інфраструктури. Спершу місцева влада повідомляла про загиблого та вісьмох поранених.

Окрім того, у Запоріжжі російська армія атакувала локомотиворемонтний завод «Укрзалізниці» — Запорізький електровозоремонтний завод. На місці атаки працюють вибухотехніки, лише зранку працівникам ДСНС вдалося загасила пожежу.