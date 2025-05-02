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Атака на Запоріжжя: є десятки постраждалих, рятувальники діставали їх з-під завалів (фото)
Через удари по Запоріжжю наразі відомо про 29 постраждалих.
Через атаку на Запоріжжя у ніч проти 2 травня кількість постраждалих зросла до 29. Надзвичайники вже завершили аварійно-рятувальні роботи.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
У Запоріжжі станом на ранок кількість травмованих зросла до 29. Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої конструкції будинку трьох людей.
Зазначається, що інформація про загибель однієї людини була спростована: чоловік прийшов до тями. Кількість постраждалих ще уточнюється.
Психологи ДСНС допомогли 22 людям, двоє з яких — це діти.
Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи. На місці працювали відповідні екстрені та комунальні служби Запоріжжя.
Від Головного управління ДСНС до ліквідації наслідків атаки на місто були залучені 102 рятувальники та 23 одиниці техніки.
Нагадаємо, у ніч проти 2 травня російські війська масовано атакували Запоріжжя. У місті пролунали численні вибухи. Окупанти поцілили по приватних будинках, багатоповерхівках, закладах освіти, об’єктах інфраструктури. Спершу місцева влада повідомляла про загиблого та вісьмох поранених.
Окрім того, у Запоріжжі російська армія атакувала локомотиворемонтний завод «Укрзалізниці» — Запорізький електровозоремонтний завод. На місці атаки працюють вибухотехніки, лише зранку працівникам ДСНС вдалося загасила пожежу.