Укрaїнa
160
1 хв

Атака на Житомирську область: на об’єкті інфраструктури спалахнула пожежа

На Житомирщині через нічні обстріли росіян горів об’єкт інфраструктури, пожежу ліквідували.

Анастасія Павленко
Вночі ворог знову атакував Житомирщину

У ніч проти 26 квітня окупанти атакували Житомирську область, де сили протиповітряної оборони знищили кілька повітряних цілей над регіоном. Через падіння уламків на одному з об’єктів інфраструктури виникла пожежа.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Завдяки злагодженим діям рятувальників ДСНС пожежу швидко загасили. Наразі тривають відновлювальні роботи та проводяться слідчі дії», — зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські війська вчергове атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру.

Крім того, зрання росіяни атакували ударними дронами Чернігів.

Через падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках. Інформація про постраждалих уточнюється. Один «Шахед» вибухнув біля багатоповерхового будинку. Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна.

