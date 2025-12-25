ТСН у соціальних мережах

264
1 хв

Атака по Одещині на Різдво: є жертви та руйнування

Окупанти вдарили по портовій інфраструктурі, влада повідомила про наслідки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Уночі, 25 грудня, ворог знову вдарив по портовій та промисловій інфраструктурі Одещини. Одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Унаслідок атаки є пошкодження адміністративних, виробничих та складських приміщень. На окремих об’єктах виникли осередки займань, їх ліквідували рятувальники. На жаль, одна загинула людина — тіло вилучили з-під завалів. Ще двоє отримали поранення, їм надається необхідна медична допомога», — зазначив він.

Наслідки атаки / © ДСНС

Наслідки атаки / © ДСНС

На місці працюють усі екстрені служби. Триває ліквідація наслідків ударів та фіксація чергових воєнних злочинів країни-агресора.

Нагадаємо, напередодні армія РФ здійснила чергову масовану атаку на Одеську область. Цього разу під вогнем опинилася цивільна інфраструктура на півдні регіону. Внаслідок влучань та падіння уламків на місцях ударів спалахнули пожежі. Також зафіксовано пошкодження майна на атакованих об’єктах.

