- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака "Орешніком" по Київщині: скільки мільйонів Кремль викинув на вітер
Богдан Долінце заявив, що вартість пуску балістичної ракети «Орешнік» сягає до 100 мільйонів доларів, проте її використання не мало жодного військового сенсу, окрім спроби психологічного тиску.
Удар Росії ракетою «Орешнік» по Україні мав радше психологічну мету, ніж військовий сенс.
Про це заявив авіаційний експерт Богдан Долінце в етері Київ24.
За словами авіаексперта, вартість однієї такої ракети, за різними оцінками, може становити від $40 до $100 млн. Водночас ефект від удару, з огляду на наслідки, не відповідає таким витратам. Загалом, ані стратегічної, ані тактичної мети ця атака не мала.
«Крім психологічного тиску ця ракета не несе жодної додаткової мети, не враховуючи її вартість, яка є надзвичайно великою… Тобто вартість такої акції співмірна з декількома тисячами доларів, але для росіян, насправді, вона коштувала до сотні мільйонів доларів», — сказав він.
Нагадаємо, у ніч проти 24 травня російська окупаційна армія здійснила масштабну комбіновану атаку по території України, застосувавши балістичні та крилаті ракети, аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал», а також ударні безпілотники. Руйнування та пошкодження зафіксовані у Києві, Київській, Черкаській, Кіровоградській та Хмельницькій областях.
Зазначимо, що армія РФ атакувала Білоцерківський район на Київщині, росіяни завдали удар балістичною ракетою середньої дальності РС-26 «Рубіж», а саме «Орешнік». Пуск ракети ворог здійснив з полігону Капустін Яр.