Атака півдня та сходу України дронами-камікадзе: у Генштабі розповіли, скільки "мопедів" та ракет вдалося збити зранку

Сьогодні, 17 жовтня Росія атакували південь і північну частину України дронами-камікадзе. На півдні ЗСУ вдалося збити 15 іранських БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"17 жовтня, з 03.30 по 06.50, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Південь" збито 15 дронів: 6 - над Одещиною та 9 - над Миколаївщиною. Загалом на південному напрямку у нічний час, з 16 по 17 жовтня, знищено 26 "Shahed-136". Також ворог атакував критичну інфраструктуру на східному напрямку крилатими ракетами різних типів. 3 ракети знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряного командування "Схід". - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 17 жовтня, російські окупанти атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Двоє з них поцілили у резервуари з 7,5 тисячами тон олії. Через пошкодження олія вже тече вулицями міста.

Також обстрілів сьогодні зранку зазнав Київ. Дрони-камікадзе влучили у нежитлову будівлю в Шевченківському районі міста, а також пошкодили кілька житлових будинків.

Через атаки дронів у столиці перекрили рух центральною частиноюміста - від Хрещатика до цирку. Також усі навчальні заклади перейшли на дистанційе навчання.

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