Атака по аеродрому "Бельбек": ексспівробітник СБУ назвав кількість знищених окупантів та літаків

Також, за інформацією, яка шириться у Росії, під час удару на військовий об'єкт ліквідовані 12 окупантів.

Під час атаки по військовому аеродрому "Бельбек" у Севастополі попередньо було знищено три російські Су.

Про це розповів військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак в етері телеканалу "Еспресо" із посиланням на відкриту інформацію у РФ.

Також читайте РФ знову вивела у Чорне море 2 ракетоносії: наскільки серйозна загроза

"Також було знищено 12 військовослужбовців, які перебували на цьому аеродромі. Ще декілька літаків було пошкоджено, але ця інформація сумнівна. Тобто наразі ці 3 літаки в повітря вже не піднімуться, вони не тероризуватимуть прифронтові регіони, не скидатимуть КАБи й керовані авіаційні бомби на позиції українських військових", - сказав Ступак.

Також він стверджує, що на іншій локації в Криму вдалося знищити сім російських розвідників.

"Тобто росіяни зараз ще рахують свої втрати, які завдали їм українські військові. І це є серйозним ударом по ворогу. Наразі наші військові почуватимуться трохи спокійніше, тому що з повітря по них не прилітає", - зауважив Ступак.

Нагадаємо, за даними росЗМІ, під час атаки на військовий аеродром "Бельбек" українська ракета поцілила по пункту зв'язку окупантів.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.