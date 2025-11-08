- Дата публікації
Атака по Харкову: зупинилося метро
Роботу наземного транспорту організовано з урахуванням того, що метро тимчасово не перевозить пасажирів.
У Харкові метрополітен працює в режимі укриття через проблеми з електропостачанням.
Про це повідомив харківський метрополітен.
«Тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метро працює в режимі укриття», — йдеться у повідомленні.
Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів.
Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.
Також під атакою перебувала Дніпропетровщина. Більше про це читайте у новині.