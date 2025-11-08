ТСН у соціальних мережах

Атака по Харкову: зупинилося метро

Роботу наземного транспорту організовано з урахуванням того, що метро тимчасово не перевозить пасажирів.

У Харкові метрополітен працює в режимі укриття через проблеми з електропостачанням.

Про це повідомив харківський метрополітен.

«Тимчасово неможливо розпочати рух поїздів лініями метрополітену. Метро працює в режимі укриття», — йдеться у повідомленні.

Роботу наземного транспорту у місті організовано з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів.

Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.

Також під атакою перебувала Дніпропетровщина. Більше про це читайте у новині.

