Атака по Київській ГЕС та інших енергооб’єктах: експерт оцінив загрозу системі

Експерт наголосив, що хоча Київська ГЕС зазнала пошкоджень, зруйнувати її греблю неможливо.

Київська ГЕС зазнала пошкоджень внаслідок атаки 26 серпня, однак пошкодження енергооб'єктів України не здатні зупинити роботу об'єднаної енергетичної системи.

Про це експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив у ефірі телеканалу "Київ24".

Усі пошкодження, яких зазнали енергетичні об’єкти по Україні унаслідок російських ударів, не здатні зупинити роботу об’єднаної енергосистеми.

"Хочу уточнити, що зруйнувати не можна дамбу, точніше греблю Київської ГЕС. І якщо казати про якісь вразливі об’єкти, їх можна вразити тими чи іншими засобами, і ви бачили, що пошкодження були нанесені. Але всі ці пошкодження в цілому по Україні не здатні зупинити роботу об’єднаної енергетичної системи", – запевнив Рябцев.

Він заявив, що усі пошкодження будуть усунені, обладнання запрацює знову найближчими днями.

"Енергетики знають, що робити в таких випадках. Зараз усі роботи здійснюються за визначеними методиками, алгоритмами. Навіть ті аварійні вимкнення, які відбувалися по Україні (26 серпня – ред.), були превентивними", – додав експерт з енергетичних питань.

Нагадаємо, начальник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що Київська ГЕС не зазнала критичних пошкоджень, і що проїзд дамбою відкриється вже невдовзі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПРОСТО ЗАРАЗ! КИЇВСЬКА ГЕС під час АТАКИ по Україні: ЩО сталося НАСПРАВДІ?

Читайте також: