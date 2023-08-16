Атака по Кримському мосту: СБУ вперше застосувала дрон "Морське немовля" (відео) 

СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за операцію.

Служба безпеки передала CNN ексклюзивні кадри, на яких показано момент у липні, коли вони використали експериментальний морський безпілотник "Морське немовля" для атаки на Кримський міст.

Про це йдеться на сайті інформаційного агентства.

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У СБУ попередили окупаційну "владу", що такі напади будуть продовжуватися.

Як пише видання, СБУ вперше відкрито взяла на себе відповідальність за операцію. Також українські спецслужби взяли на себе відповідальність за першу атаку на міст 8 жовтня.

"Атака 17 липня призвела до пошкодження дорожніх смуг мосту та, за словами російських чиновників, загинуло двоє мирних жителів. Це була друга атака на міст, і вона показала, як важко захистити єдиний незалежний російський зв’язок з півостровом", - зазначають американські журналісти.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що використовуваний дрон під назвою Sea Baby ("Морський малюк") є результатом місяців розробки, яка почалася одразу після вторгнення. За його словами, атака на міст була спільною операцією з ВМС України, яку він очолював разом з адміралом ВМФ Олексієм Неїжпапою.

" Надводні безпілотники — це унікальний винахід СБ. Жодна приватна компанія не задіяна. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми здійснили успішне ураження Кримського мосту, великого десантного корабля "Оленгорський Горняк" і танкера SIG", - сказав він.

На відео видно екран пілота за кілька хвилин до того, як Sea Baby доставив до однієї з бетонних опор мосту до 850 кілограмів вибухівки. Джерела в службі також надали CNN два відео з камер відеоспостереження, на яких показано момент зіткнення одного дрона з дорожньою частиною мосту, а потім ще один вибух дрона, який влучив у залізничну секцію приблизно через п'ять хвилин із протилежного напрямку.

A BEAUTIFUL BABY



“The SBU used a new experimental sea drone ‘Sea Baby’ to attack the Crimean bridge in July 2023.”



- CNN. pic.twitter.com/yZBLtAjSpj — Jason Jay Smart (@officejjsmart) August 16, 2023

"На завершальному етапі підготовки ми навіть не могли думати про сон чи їжу. Ми були повністю зосереджені на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали один одного вітати. Це був дуже емоційний момент для всіх нас і наша перемога, яка обов’язково скоро буде", - пригадує Малюк.

Він зазначив, що західні партнери України виявили інтерес до їхньої діяльності та бажання перейняти їхній досвід.

Як повідомляли раніше, речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк пояснила ситуацію на півдні та в Криму.

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