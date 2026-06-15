Атака по Києво-Печерській лаврі: куди саме влучили окупанти та що постраждало найбільше (фото)

Удар по Києво-Печерській лаврі / © Associated Press

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Після нічного обстрілу Києво-Печерської лаври, який влаштували росіяни, пошкоджено мінімум 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення.

Про це повідомив гендиректор національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максим Остапенко в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Наразі цей обстріл, який відбувся цієї ночі, завдав дуже серйозні шкоди багатьом об’єктам Києво-Печерської лаври. Як мінімум пошкоджено 5 об’єктів національного значення і декілька об’єктів місцевого значення. Найбільше наразі постраждав Успенський собор, влучання відбулося прямо в Степанівський приділ і відбулося сильне займання», — сказав він.

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Вся верхня частина собора палала, вогнеборцям вдалося локалізувати цю пожежу, однак наразі залишається небезпека і обрушення, і подальшого згоряння. Окрім Успенського собору, було дуже сильне влучання в башту Кушника. Наразі там не сталося загоряння, а «Шахед» пошкодив верхню частину відреставрованої башти і наразі сам влетів в приміщення Мистецького арсеналу, де зараз вирує пожежа.

Після удару Росії палала Києво-Печерська лавра / © ДСНС

У Собору є достатньо сильні пошкодження іконостасу, є пошкодження розписів, фресок, які там перебувають.

«Після того, як буде повністю припинено вже гасіння пожежі, ми зможемо оцінити шкоду всередині. Вдалося евакуювати найцінніші експонати, які перебували всередині. У Різниці Успенського собору були унікальні предмети, які походять з Києво-Печерської лаври, з інших монастирів, якраз виставка називалася „Христос Воскрес“. Ці експонати XVI, XVIII, XIX століття, вони всі були евакуйовані. З самого Успенського собору вдалося евакуювати раку Святого Стефана», — додав він.

Яка ситуація станом на ранок, 15 червня

У Києві на території Києво-Печерської Лаври триває ліквідація наслідків російських ударів, повідомили у ДСНС. Ввиникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 кв. м.



На місцях працюють рятувальники та всі служби міста, залучена необхідна спецтехніка ДСНС.

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Рятувальники на місці пожежі у Лаврі / © ДСНС

Удар по Києво-Печерській лаврі — що відомо

Після нічного удару росіян по Києво-Печерській лаврі місцеве духовенство терміново евакуювало святині і богослужбові предмети, стародавні ікони та речі, які мають не лише церковну, а й національну цінність.

Представники духовенства, працівники та відповідні служби оперативно винесли цінні речі з території лаври, завдяки чому святині вдалося зберегти. Про це у Facebook повідомив єпископ Авраамій.

«Завдяки злагодженим діям братії лаври, усіх причетних, а також самовідданій праці рятувальників і пожежних підрозділів, вдалося мінімізувати загрози для людей та зберегти святині. На цей час триває ліквідація наслідків атаки, здійснюється оцінка завданих пошкоджень та проводиться фіксація всіх обставин події», — зазначив єпископ.

Також уночі удар по Києво-Печерській лаврі відреагував настоятель Православної церкви України Епіфаній. Він уточнив, що внаслідок удару росіян загорівся дах Успенського собору на території Лаври.

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Міністерка культури Тетяна Бережна нагадала, що це об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та одна з найвизначніших духовних і культурних пам’яток України та світу.

«Києво-Печерська Лавра входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року. Її атака — один з найважчих злочинів проти світової культурної спадщини», — вказує Бережна.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга різко відреагував на нічний удар по Лаврі, зазначивши, що російські окупанти, вже перевершили ІДІЛ у своїх злочинах проти культурної спадщини.

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