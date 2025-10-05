Атака по Львівщині: четверо загиблих

Рятувальники на місці удару / © ДСНС

На Львівщині через ворожий удар загинули четверо осіб.

Про це повідомили в ДСНС.

«4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки. Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами.Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет.

У Львові пролунала серія вибухів, частина Львова без електрики. Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж, зокрема горить індустріальний парк Sparrow.

