Атака по Львівщині: четверо загиблих
Цієї ночі росіяни вбили четверо осіб на Львівщині. Рятувальники продовжують працювати на місцях ударів.
На Львівщині через ворожий удар загинули четверо осіб.
Про це повідомили в ДСНС.
«4 людини загинуло і ще 4 отримали травми внаслідок російської атаки. Росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами.Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, окупанти у ніч проти неділі, 5 жовтня, масовано атакували Україну. Ворог від вечора суботи розпочав повітряний удар, використовуючи «Шахеди» та КАБи, вранці у небо піднялася стратегічна авіація росіян, відбулися пуски ракет.
У Львові пролунала серія вибухів, частина Львова без електрики. Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж, зокрема горить індустріальний парк Sparrow.
Про всі деталі нічного терору, який росіяни влаштували українцям, читайте у новині.