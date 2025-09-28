- Дата публікації
Атака по Одещині: росіяни знищили цех та склад винзавода
Через атаку по Одещині повністю знищено завод. Минулося без жертв та постраждалих.
Під час масованої атаки 28 вересня росіяни безпілотниками атакували Одеську область. Під прицілом окупантів були цивільні об’єкти.
Детальніше про наслідки атаки дронів на Одеську область йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.
За його даними, через атаку на винзавод було терміново евакуйовано п’ять десятків працівників
«У результаті атаки безпілотників потужності заводу, а саме цех та склад готової продукції — зруйновані цілком. Крім того, на Одещині під від удару дронів постраждав житловий будинок. У будівлі понівечений дах, повибивало віконні скління», — зазначив він.
За словами Кіпера, минулося без постраждалих. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці зафіксовують черговий воєнний злочин РФ.
Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та морського базування — загалом 643 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила більшість з них, проте були влучання як ракет, так і дронів.
У Києві через атаку загинули щонайменше чотири людини. У Київській області та Запоріжжі постраждали 27 осіб.