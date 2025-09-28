Атака по Одещині: росіяни знищили цех та склад винзавода

Одещина пережила ворожий удар / © Getty Images

Під час масованої атаки 28 вересня росіяни безпілотниками атакували Одеську область. Під прицілом окупантів були цивільні об’єкти.

Детальніше про наслідки атаки дронів на Одеську область йдеться у повідомленні очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

За його даними, через атаку на винзавод було терміново евакуйовано п’ять десятків працівників

«У результаті атаки безпілотників потужності заводу, а саме цех та склад готової продукції — зруйновані цілком. Крім того, на Одещині під від удару дронів постраждав житловий будинок. У будівлі понівечений дах, повибивало віконні скління», — зазначив він.

На місці пожежі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

За словами Кіпера, минулося без постраждалих. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки. Правоохоронці зафіксовують черговий воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА, ракетами повітряного та морського базування — загалом 643 повітряними цілями. Українська ППО знешкодила більшість з них, проте були влучання як ракет, так і дронів.

У Києві через атаку загинули щонайменше чотири людини. У Київській області та Запоріжжі постраждали 27 осіб.