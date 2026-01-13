Атака по Одесі: росіяни зруйнували пляж "Ланжерон" і влучили по ліцею (відео)

Пошкодження на пляжі «Ланжерон» та в ліцеї Одеси / © скриншот з відео

Під час російської атаки на Одесу 13 січня загарбники пошкодили об’єкти на пляжі «Ланжерон», а також професійний ліцей будівництва та архітектури.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали та директор освітнього закладу Ігор Черненко у коментарі телеканалу «Новини.Live».

На відео з соцмереж видно розтрощені споруди на пляжі «Ланжерон» у Приморському районі Одеси, який є перлиною міста.

Загарбники також поцілили в Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. Черненко розповів, що охорона, яка була у будівлі на момент удару, спустилася до укриття, тому оминулося без постраждалих.

«Тільки охорона була, яка почула і спустилися в укриття у нас. І вже з укриття мені дзвонила, що все сиплеться, все летить і так далі. Ніхто не постраждав, слава Богу», — повідомив директор ліцею.

Пошкоджений ліцей в Одесі через атаку: подробиці

Водночас сам освітній завлад отримав суттєві пошкодження.

«Вікна з фасаду і з подвір’я вибиті практично всі. Нарахували 6 вікон, які цілі. Це біля 200 вікон. У кожному кабінеті стелі постраждали. Саме головне, це другий поверх адміністративний, де пробита будівля, сама стіна. Було загорання, зараз пожежники ще ліквідують. Ще гасять, тому що вигоріла вся бухгалтерія, архів там знаходився. Ну і пів адміністративного поверху», — розповів Черненко.

Через ліквідацію пожежі у закладі все затоплено: перший, другий поверх і підвал, де розташоване укриття. У ліцей довелося перекрити опалення через пошкодження труб.

«Перекрили ми опалення, тому що постраждало опалення, труби опалення, більшість світла також і вода. Зараз будемо щось поновлювати, якусь частину запускати будівлю. Всі працівники запрошені до допомоги ліквідації. Учні — перенесемо на навчання, вони в дистанційній формі. І перенесемо цей день на якийсь інший сублок», — розповів директор.

Наслідки атаки на Одесу 13 січня: що відомо

Наслідки атаки на Одесу 13 січня: що відомо

Одеса 13 січня зазнала атаки дронами-камікадзе, внаслідок якої суттєво постраждало середмістя. Під вогнем опинилися не лише житлові будинки та багатоповерхівки, а й заклади освіти та медицини: школа, дитсадок і лікарня. Через влучання виникли пожежі у фітнес-центрі, ліцеї та новобудові. На цей час госпіталізовано п’ятьох осіб, ще 14 людей звернулися за психологічною допомогою. На місцях влучань розгорнуто штаби для допомоги мешканцям.

Через атаку на Одесу були серйозно пошкоджені два енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріли наразі без світла залишаються близько 47 тис. родин. Відновлення електропостачання потребує часу, оскільки руйнування значні.