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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1866
Час на прочитання
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Атака по Україні 25 травня — росіяни випустили рекордну кількість повітряних цілей

Росіяни застосували ракети та дрони під час атаки по Україні. Постраждала більша кількість областей. Серед загиблих є діти.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ тероризує Україну

РФ тероризує Україну / © Getty Images

У ніч проти 25 травня окупанти влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

Противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу противника:

  • 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська область)

  • 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, «Калібр» із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська область)

  • 1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря)

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку)

  • 298-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків

«За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ», — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. На Житомирщині - троє загиблих дітей. У Київській області, за даними рятувальників, також четверо загиблих. Серез постраждалих є діти.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1866
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