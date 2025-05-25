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Атака по Україні 25 травня — росіяни випустили рекордну кількість повітряних цілей
Росіяни застосували ракети та дрони під час атаки по Україні. Постраждала більша кількість областей. Серед загиблих є діти.
У ніч проти 25 травня окупанти влаштували повітряну атаку по Україні.
Про деталі повідомили у Повітряних силах України.
Противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу противника:
9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська область)
55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, «Калібр» із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська область)
1 крилата ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря)
4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку)
298-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків
«За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.
Також в результаті бойової знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ», — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. На Житомирщині - троє загиблих дітей. У Київській області, за даними рятувальників, також четверо загиблих. Серез постраждалих є діти.