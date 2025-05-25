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Атака по Україні 25 травня: скільки ракет випустила РФ з моря
Під час нічної атаки по Україні росіяни також задіяли крилаті ракети з моря.
У ніч проти 25 травня Росія завдала масованого комбінованого ракетного удару по Україні. По Києву та інших містах летіли балістичні ракети, крилаті ракети «Калібр» з моря та крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.
Про це повідомив в ефірі телемарафону речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
«В принципі, вчора у пізньому ефірі попереджав про це — враховуючи те, що готувалася авіація, то була така ймовірність, що буде застосовано й морську компоненту. Станом на сьогодні залишаються в акваторії два підводні човни, які є носіями крилатих ракет. В принципі, ситуація передбачувана — на жаль, з періодичністю раз чи два на місяць вони використовують і морські носії», — сказав Плетенчук.
Він також пояснив, що Сили оборони певною мірою контролюють надводну ситуацію. Водночас російські кораблі періодично виходять з пункту базування, запускають ракети по Україні та повертаються в Новоросійськ. При цьому у повітрі над Чорним морем домінує саме російська авіація.
Нагадаємо, вибухи лунали по всій Україні — ракети досягли заходу України, є руйнування у 13 регіонах країни.
Є інформація про щонайменше 12 загиблих — одного у Миколаєві, чотирьох на Київщині біля Обухова, Фастова і Бучі, трьох дітей у Житомирській області та чотирьох людей на Хмельниччині. Поранені понад 60 людей.
Скільки цілей випустила Росія — читайте у новині.