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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака по Україні 29 травня: Повітряні сили вказали на особливість нічних ударів

Росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні 29 травня. У низці регіонів лунали вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ щодня тероризує українців

РФ щодня тероризує українців / © Getty Images

У ніч проти 29 травня росіяни атакували Україну ударними дронами.

Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 90 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Особливість повітряного удару — атаковано об’єкти на прифронтових територіях», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:30 протиповітряною обороною знешкоджено 56 ворожих БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 10 — збито вогневими засобами ураження, 46 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 прифронтових локаціях в Сумській, Харківській та Донецькій областях», — додали у відомстві.

Нагадаємо, 29 травня російські загарбники атакували ракетами Одещину. У Сумах в ніч проти 29 травня також пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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