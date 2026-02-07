Атака по Україні 7 лютого: ракети та дрони летіли на захід, всі деталі

Наслідки російської атаки 7 лютого / © ДСНС

У ніч проти 7 лютого російські війська здійснили чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Головною ціллю ударів стала енергетика — ворог бив по ключових підстанціях і повітряних лініях електропередачі напругою 750 кВ і 330 кВ, які є основою енергомережі.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, наголосивши, що росіяни також атакували об’єкти генерації — Бурштинську та Добротвірську ТЕС.

«Блоки АЕС були розвантажені персоналом. Станом на зараз по всій території України застосовано 4,5–5 черг графіків аварійних відключень, а у східних та північних областях — спеціальні графіки аварійних відключень. Диспетчером „Укренерго“ активовано запит на аварійну допомогу від Польщі», — додав Шмигаль.

Компанія ДТЕК повідомила, що за командою диспетчера були застосовані екстрені відключення електроенергії, зокрема у столиці та низці інших регіонів.

У Укренерго наголосили, що через пошкодження об’єктів енергетики раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень тимчасово не застосовуються.

Зеленський прокоментував російську атаку 7 лютого

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої атаки РФ застосувала понад 400 дронів і близько 40 ракет різних типів.

«Кожного дня Росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари. Важливо, щоб на це реагували всі, хто підтримує тристоронні перемовини. Москву треба позбавити можливості тиснути на Україну холодом. Для цього потрібні ракети до „петріотів“, NASAMS та інших систем. Кожна партія допомагає нам пройти цю зиму. Дякую всім партнерам, хто це розуміє та дійсно допомагає», — зазначив глава держави.

Масована атака 7 лютого — що летіло

За даними Повітряних Сил, у ніч на 7 лютого було зафіксувано 447 засобів повітряного нападу. Серед них — дві ракети «Циркон», запущені з тимчасово окупованого Криму, 21 крилата ракета Х-101 із району Каспійського моря та 16 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря. Окрім цього, ворог використав 408 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та інших.

Основними напрямками удару стали західні й центральні області — зокрема Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька.

Станом на 10:30 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 406 повітряних цілей: 24 ракети та 382 безпілотники різних типів. З них 14 крилатих ракет Х-101 і 10 ракет «Калібр».

Водночас зафіксовано влучання 13 ракет і 21 ударного дрона на 19 локаціях. Ще у трьох місцях зафіксували падіння уламків збитих безпілотників.

Івано-Франківщина

За повідомленням місцквих медіа, з 03:12 в області тривала повітряна тривога. У Бурштині перші вибухи пролунали близько 4:00, а до 7-ї ранку зафіксували понад десять потужних вибухів.

Керівниця ОВА Світлана Онищук підтвердила атаку ракетами та безпілотниками. Вибухи чули також в Івано-Франківську, де, за словами мера Руслана Марцінківа, працювала ППО.

Згодом мер міста повідомив, що після ворожої атаки ситуація в енергосистемі залишається критичною. Незважаючи на роботу сил ППО, частина інфраструктури зазнала пошкоджень, тож перебої з електропостачанням можуть бути тривалими.

Львівщина

Понад шість годин область перебувала під масованою атакою дронів і ракет. Пошкоджено об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

У селі Старий Добротвір після влучання БпЛА загорівся житловий будинок — пожежу ліквідували, повідомлення про жертв та постраждалих наразі не надходило. Сили ППО збили частину безпілотників і щонайменше дві ракети.

За повідомленням очільника ОВА Максима Козицького, понад шість тисяч мешканців Добротвора залишилися без тепла та води після удару російських військ по об’єкту критичної інфраструктури. Наразі на місці працюють усі профільні служби.

В області діють графіки погодинних відключень світла. Без електроенергії наразі перебувають понад 600 тисяч абонентів.

Волинь

Очільник ОВА Роман Романюк повідомив про пошкодження об’єкта критичної інфраструктури внаслідок атаки «Шахедів». Постраждалих немає, на місці працюють екстрені служби.

Наслідки атаки на Волинь / © ДСНС

Наслідки атаки на Волинь / © ДСНС

Київщина

У місті Яготин внаслідок удару дронів виникла масштабна пожежа на території складського комплексу кондитерської фабрики. ДСНС ліквідовує наслідки.

Активіст та радник міністра оборони Сергій Стерненко та депутат Олексій Гончаренко заявили, що під ударом опинилися склади компанії Roshen.

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Також зафіксовано пошкодження житлової та промислової інфраструктури. Через наслідки атаки запроваджено аварійні відключення електроенергії, а об’єкти критичної інфраструктури й мобільні станції перевели на резервні джерела живлення.

Про ситуацію повідомив очільник ОВА Микола Калашник. За словами очільника ОВА Миколи Калашника, у Броварському районі пошкоджено п’ять приватних будинків і чотири автомобілі. У Бориспільському районі внаслідок обстрілу зазнали ушкоджень складські приміщення та логістичний центр одного з підприємств.

Хмельниччина

Керівник ОВА Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО та пошкодження житлового будинку. Чоловік 1971 року народження зазнав травми ноги, його госпіталізували, стан задовільний.

Наслідки атаки на Хмельниччину

Рівненщина

Очільник ОВА Олександр Коваль повідомив про влучення в житловий будинок, пошкодження критичної інфраструктури та поранених. За попередніми даними, травмовано двох людей. Фіксуються знеструмлення, можливі перебої з водопостачанням.

Наслідки атаки на Рівненщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Рівненщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Рівненщину / © ДСНС

Дніпропетровщина

Ворог атакував область безпілотниками. У Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, тролейбуси та інший транспорт.

У Синельниківському районі постраждала 68-річна жінка, пошкоджено приватні будинки, газогін і пожежний підрозділ. Нікопольщину обстріляли з артилерії.

Вінниччина

У Вінницькій область внаслідок ворожої атаки постраждав навчальний заклад. Зруйновано стіну одного з навчальних корпусів. Також пошкоджено ще п’ять будівель, зокрема гуртожитки. У приміщеннях вибито двері та понад 150 вікон, зазнала пошкоджень система теплопостачання.

За попередніми даними, поранених немає. На місці працюють усі відповідні служби, триває оцінка масштабів руйнувань.

Наслідки атаки на Вінничину

Наслідки атаки на Вінничину

Наслідки атаки на Вінничину

Наслідки атаки на Вінничину

Наслідки атаки на Вінничину

Чернігівщина

Протягом минулої доби Чернігівська область зазнала 32 обстрілів, зафіксовано близько 60 вибухів.

У Семенівка пролунали два вибухи — ворог застосував боєприпаси типу «молнія». Пошкоджено багатоквартирний будинок, у якому також працював продовольчий магазин. Руйнувань зазнали приватні оселі та лінія електропостачання.

На прикордонні зафіксовано удар «молнії» по об’єкту зв’язку. Крім того, вночі ударний безпілотник типу «Шахед» атакував транспортну інфраструктуру в Ніжинський район.

Черкащина

В Черкаській ОВА повідомили, що ворог вотре атакував область. Сили протиповітряної оборони в межах Черкащина знищили шість ворожих безпілотників. У більшості випадків обійшлося без наслідків.

Водночас на Уманщині зранку зафіксували пошкодження цивільної інфраструктури. Уламки дрона та вибухова хвиля зачепили щонайменше три приватні будинки, господарські споруди та кілька автомобілів.

По медичну допомогу звернулася одна людина. Попередньо, у чоловіка діагностували гостру реакцію на стрес. На місці працюють екстрені та комунальні служби, триває обстеження території.

Крім того, через надскладну ситуацію в об’єднаній енергосистемі країни в області запровадили аварійні відключення електроенергії.

Польща підіймала авіацію

Польща вночі піднімала бойову авіацію через атаку російських військ по Україні. За даними Оперативного командування Збройних сил країни, системи ППО та радіолокаційної розвідки були приведені у стан підвищеної готовності. Порушень повітряного простору зафіксовано не було, після завершення загрози сили повернулися до стандартного режиму роботи.

Також у Польщі тимчасово зупиняли роботу кількох аеропортів. Зокрема, близько 6:30 було призупинено повітряні операції в аеропортах Жешува та Любліна. Таке рішення ухвалили для забезпечення безперебійної роботи військової авіації.

Як зазначається, приблизно о 6:30 ранку було припинено виконання рейсів в аеропортах Жешува та Любліна. Причиною стало забезпечення пріоритетної та безпечної роботи військової авіації. Паралельно Федеральне управління цивільної авіації США, коментуючи ситуацію агентству Reuters, заявило, що повітряний простір над польськими летовищами закривали через «незаплановану військову активність».

У повідомленні FAA для пілотів наголошується, що аеропорти Любліна та Жешува стали тимчасово недоступними «у зв’язку з військовими діями, спрямованими на гарантування державної безпеки».