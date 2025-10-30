Атака по Україні: де запроваджено аварійні відключення світла

У низці регіонів немає світла / © Getty Images

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — йдеться у повідомленні відомства.

У ДТЕК також повідомили, що у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області запроваджено екстренні відключення.

Нагадаємо, Росія атакує Україну ударними безпілотниками. ППО працює у низці регіонів. В Івано-Франківській області зафіксовано вибухи.