Атака по Україні: де запроваджено аварійні відключення світла
Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.
У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Укренерго».
«Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — йдеться у повідомленні відомства.
У ДТЕК також повідомили, що у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області запроваджено екстренні відключення.
Нагадаємо, Росія атакує Україну ударними безпілотниками. ППО працює у низці регіонів. В Івано-Франківській області зафіксовано вибухи.