Укрaїнa
1590
1 хв

Атака по Україні: де запроваджено аварійні відключення світла

Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.

Автор публікації
Анастасія Павленко
У низці регіонів немає світла

У низці регіонів немає світла / © Getty Images

У більшості регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі», — йдеться у повідомленні відомства.

У ДТЕК також повідомили, що у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській області запроваджено екстренні відключення.

Нагадаємо, Росія атакує Україну ударними безпілотниками. ППО працює у низці регіонів. В Івано-Франківській області зафіксовано вибухи.

1590
