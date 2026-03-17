Удари по "Новій пошті", руїни замість будинків і вбиті люди: усе про нову атаку РФ по Україні (фото, відео)

Наслідки удару по терміналу «Нової пошти» в Запоріжжі / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 17 березня Росія здійснила масштабну атаку, випустивши по Україні 178 безпілотників різних типів. Під ударом опинилися логістичні хаби, енергетичні об’єкти та житлові будинки у кількох областях. Є загиблі та багато поранених.

Чим РФ атакувала Україну — звіт Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч проти 17 березня російська армія атакувала Україну 178 ударними дронами типу «Шахед», «Гербера», «Італмас» та інших типів із різних напрямків. Близько 110 випущених безпілотників — це «Шахеди».

Станом на ранок українська протиповітряна оборона збила або придушила 154 ворожі дрони. Не минулося без «прильотів»: зафіксовано влучання 22 безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Атака на Запоріжжя

Російські загарбники вранці 17 березня завдали удару по Запоріжжю. Над містом піднімається чорний дим. Ворожий удар припав по інноваційному терміналу «Нової пошти» «СІЧ».

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вісьмох постраждалих працівників терміналу: шестеро дістали контузії, двоє перебувають у стані середньої тяжкості.

За даними Федорова, удар по Запоріжжю було завдано двома снарядами. Ворог майже не завдав шкоди цивільній інфраструктурі, але пошкодив промислову: логістичний хаб однієї зі служб доставлення. Також було пошкоджено декілька багатоповерхових будинків, у частині з них вибиті вікна. Проводиться ліквідація наслідків атаки.

Наслідки атаки на Запоріжжя (7 фото)

«Нова пошта» уточнює масштаби пошкоджень та робить все можливе для якнайшвидшого відновлення роботи терміналу.

«Одразу після атаки ми переключилися на резервні логістичні потужності, щоб зберегти стабільність доставлення. Процеси вже перебудовано — команда працює у посиленому режимі. Ми продовжуємо працювати, незважаючи ні на що», — йдеться у повідомленні компанії.

Федоров зазначив, що російські окупанти атакують Запоріжжя та область четвертий день поспіль. За цей час було поранено 33 людей, двоє загинули.

Очільник ОВА нагадав, що 16 березня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі та залишив без світла понад 7500 абонентів. Однак вже о 18:00 того ж дня енергетики відновили електропостачання для всіх споживачів.

Обстріли Запорізької області

Федоров також повідомив, що внаслідок ворожих атак на Запорізьку область протягом попередньої доби загинула одна людина, ще десятеро дістали поранення. Загалом за добу російські війська здійснили 814 ударів по 35 населених пунктах області.

Противник завдав 20 авіаударів по Біленькому, Любицькому, Лісному, Заливному, Гуляйпільському, Долинці, Новоселівці, Копанях, Воздвижівці та Чарівному.

466 безпілотників різних типів (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Кушугум, Новоіванівку, Біленьке, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Степове, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Цвіткове.

Зафіксовано 5 ударів із реактивних систем залпового вогню по Залізничному, Варварівці та Мирному.

Ще 323 артилерійські обстріли припали на Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Варварівку, Зелене, Добропілля та Прилуки.

Надійшло 81 повідомлення про пошкодження житлових будинків, об’єктів інфраструктури та транспорту.

Зруйнований будинок у Запорізькій області / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Атака на Одеську область

У ніч проти 17 березня в Ізмаїлі Одеської області гриміли вибухи, повідомлялося про атаку безпілотниками.

Вранці очільник ОВА Олег Кіпер поінформував, що ворог вдарив по півдню Одещини, пошкодивши обʼєкти енергетичної, промислової та портової інфраструктури.

Унаслідок ударів пошкоджено території підприємств і частину обладнання. На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Загиблих і постраждалих немає.

Через атаку в окремих населених пунктах спостерігаються перебої з електропостачанням. Критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення.

Наслідки атаки на Одещину (4 фото)

Удари по Миколаївській області

Російські війська 16 березня атакували дроном автобус із людьми у Миколаївській області. Транспорт перевозив працівників підприємства у Куцурубській громаді. Постраждали 69-річний чоловік та 49-річна жінка, яких госпіталізували. Наразі поранені перебувають у стабільному стані середньої важкості.

За даними очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, того ж дня загарбники завдали удару ракетою типу «Іскандер-М» по відкритій місцевості Вознесенського району. Постраждалих немає. Окупанти також тричі атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

А під ранок 17 березня ворог завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Очаківській громаді. Минулося без поранених.

Обстріли Сумської області

Російські війська продовжують обстрілювати громади Сумської області. За добу зафіксовано понад 90 атак по 34 населених пунктах у 19 територіальних громадах, повідомили в ОВА.

Інформація про постраждалих:

у Садівській громаді внаслідок удару дрона по вантажівці із зерном загинув 40-річний чоловік;

у Великописарівській громаді через атаку безпілотника на мотоцикл загинув 48-річний чоловік;

у Сумській громаді після ударів БпЛА поранено чоловіків віком 39, 43, 51 і 67 років, а також жінок 30 і 56 років;

у Шосткинській громаді внаслідок атаки дронів травмовано 46-річного чоловіка і 46-річну жінку;

у Річківській громаді поранення дістав 61-річний чоловік.

Пошкодження та руйнування:

у Шосткинській громаді зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок, нежитлове приміщення, автомобіль та інші об’єкти цивільної інфраструктури;

в Есманьській громаді зруйновано приватні будинки й об’єкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено житловий будинок і нежитлове приміщення;

у Березівській громаді пошкоджено житловий будинок;

у Ямпільській громаді зазнав пошкоджень об’єкт цивільної інфраструктури;

у Хутір-Михайлівській, Середино-Будській та Ворожбянській громадах пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури (у Ворожбянській також приватний будинок і адмінбудівлю);

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено інфраструктурний об’єкт;

у Сумській громаді зазнали ушкоджень багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, автомобілі, об’єкти інфраструктури та нежитлові приміщення;

у Великописарівській громаді пошкоджено об’єкт інфраструктури та мотоцикл;

у Садівській громаді знищено вантажівку;

у Річківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

Обстріли Харківської області

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби російські війська обстріляли обласний центр та 16 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожих ударів постраждали 10 людей.

Постраждалі на Харківщині

У Харкові 34-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес, також поранення дістали чоловіки віком 61, 52 і 54 роки. У селі Мартове Печенізької громади постраждала 75-річна жінка. У Просянці Кіндрашівської громади травмовані дві жінки віком 84 і 70 років та 74-річний чоловік. Поблизу села Мирне Шевченківської громади поранення дістала 48-річна жінка, а неподалік Гороховатки Борівської громади — 65-річний чоловік. Крім того, медичну допомогу надали 68-річному чоловіку, який був поранений 13 березня у селі Новоосинове Курилівської громади.

Окупанти атакували Харків безпілотниками, під ударами опинилися Шевченківський, Немишлянський і Салтівський райони міста.

Противник активно застосовував різні види озброєння: ракету (тип уточнюється), 4 керовані авіабомби, 9 дронів типу «Герань-2», 1 дрон типу «Ланцет», 6 БпЛА типу «Молния», 6 FPV-дронів, 17 безпілотників (тип встановлюється).

Наслідки атаки на село Рогань на Харківщині / © Олег Синєгубов

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Харкові — вибито вікна у трьох будинках, пошкоджено підприємство, автомобіль і електромережі;

у Богодухівському районі — три приватні будинки в Золочеві, ще два будинки, господарські споруди та електромережі в селі Клинова Новоселівка, а також багатоквартирний будинок у Світличному;

у Куп’янському районі — приватний будинок у Гусинці, автомобіль у Мирному, а також автомобілі й карета екстреної меддопомоги в Просянці;

в Ізюмському районі — пошкоджені вікна будинку та прибудинкові споруди в Ізюмі, а також автомобіль у Гороховатці;

у Харківському районі — пошкоджено підприємство в Мерефі та нежитлову будівлю в Рогані;

у Чугуївському районі — приватний будинок у Мартовому, ще один будинок і електромережі в Старому Салтові, СТО та чотири автомобілі в Чугуєві, а також вибито вікна у будинках у Зеленому Колодязі.

Удари по Дніпропетровській області

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа поінформував, що російські загарбники атакували три райони області дронами, артилерією та авіабомбами. Було поранено двох людей.

У Нікопольському районі під ударами опинилися Нікополь, а також Марганецька й Червоногригорівська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропідприємство.

У Синельниківському районі російські війська атакували Покровську та Українську громади. Там спалахнула пожежа, яка знищила два приватні будинки, господарські споруди й нежитлову будівлю. Ще один житловий будинок зазнав пошкоджень. Постраждала 63-річна жінка.

У Богданівській громаді Павлоградського району зруйновано два приватні будинки, ще три пошкоджено. Також побито автомобілі. Поранення дістала 30-річна жінка, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Наслідки атаки на Дніпропетровську область / © Олександр Ганжа

Обстріли Херсонської області

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби під ударами дронів, авіації та артилерії опинилися Антонівка, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Придніпровське, Садове, Дар’ївка, Іванівка, Інгулець, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Раківка, Урожайне, Новокаїри, Золота Балка, Українка, Червоне, П’ятихатки, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Осокорівка, Веселе, Козацьке та Херсон.

Російські війська завдавали ударів по критичній і соціальній інфраструктурі, а також по житлових кварталах. Унаслідок обстрілів пошкоджено дві багатоповерхівки та шість приватних будинків. Крім того, зруйновано пенітенціарну установу, пошкоджено газопровід, приватний гараж і автомобілі.

Внаслідок російської агресії загинула одна людина, ще дев’ятеро дістали поранення, серед них — одна дитина.

У Херсоні зняли на відео, як російські дрони «полюють» на цивільних, кружляючи над дворами міста.

Дата публікації 11:36, 17.03.26

Нова атака Росії — коли очікувати

Після нетипової ранкової атаки «Шахедами» на Київ 16 березня військовий експерт Олег Жданов попередив про можливість повторних ударів найближчим часом. Він пояснив, що окупантам не потрібна тривала підготовка для таких нальотів, адже достатньо кількох ракет і до п’яти десятків дронів. Експерт закликав українців бути пильними цілодобово, оскільки ворог намагається заскочити ППО зненацька в будь-який час доби.