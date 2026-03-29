Атака по Україні триває: де рухаються ворожі дрони
Атака по Україні, яка почалася ще вночі, триває.
Росіяни продовжують атакувати Україну. У Повітряних силах попередили, що у небі є ворожі «Шахеди».
Рух безпілотників:
Декілька груп БпЛА на півдні Черкащини, курс західний/південно-західний
БпЛА на півдні та півночі Житомирщини, курс західний
БпЛА на Київщині, курсом на Макарів
БпЛА курсом на Черкаси зі сходу
БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний
БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний
БпЛА на заході Полтавщини, курс південно-західний
Повітряна атака 29 березня — останні новини
У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.
Уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.