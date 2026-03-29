ТСН у соціальних мережах

Атака по Україні триває: де рухаються ворожі дрони

Атака по Україні, яка почалася ще вночі, триває.

Автор публікації
Анастасія Павленко
"Шахед"

"Шахед" / © Associated Press

Росіяни продовжують атакувати Україну. У Повітряних силах попередили, що у небі є ворожі «Шахеди».

Рух безпілотників:

  • Декілька груп БпЛА на півдні Черкащини, курс західний/південно-західний

  • БпЛА на півдні та півночі Житомирщини, курс західний

  • БпЛА на Київщині, курсом на Макарів

  • БпЛА курсом на Черкаси зі сходу

  • БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний

  • БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний

  • БпЛА на заході Полтавщини, курс південно-західний

Повітряна атака 29 березня — останні новини

У Конотопі Сумської області російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі та житловому сектору міста.

Уночі росіяни атакували Хмельницьку область. В області працювали сили протиповітряної оборони — є збиття. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням.

