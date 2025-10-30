ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3468
1 хв

Атака по Вінниччині: померла 7-річна дівчинка

Лікарі боролися за життя дитини, але вона отримала тяжкі травми.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Associated Press

Сьогодні, 30 жовтня, померла 7-річна дівчинка, яка постраждала під час атаки росіян по Вінниччині.

Про це повідомила перша заступниця керівника ОВА Наталія Заболотна.

«Дівчинка була доставлена до лікарні у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за життя, але, на жаль, її не вдалося врятувати… Через удар постраждали також 4 дорослих: двох госпіталізували, їхній стан — середньої тяжкості. Ще двоє отримали легкі поранення», — уточнила вона.

Нагадаємо, росіяни масовано атакували Вінницьку область та влучили у критичну та цивільну інфраструктуру. Пошкоджено також транспортні засоби та житлові будинки. Нині рятувальники на місці «прильотів» ліквідовують пожежі. Там працюють вибухотехніки. В області триває відновлення електропостачання.

Російська армія масовано атакувала Україну ракетами та дронами, запустивши 653 ударних БпЛА та 52 ракети.

