Атака по Запоріжжю: на руїнах будинку виявили фото загиблої дівчинки 

Пізно ввечері, 21 березня, РФ атакувала Запоріжжя дронами. Станом на ранок 22 березня пошуково-рятувальні роботи закінчили — загинули троє людей, ще 13 громадян отримали поранення. Серед загиблих - дитина.

Під час розбору завалів будинка рятувальники виявили портрет загиблої 14-річної дівчинки на годиннику.

Фото: Associated Press

Дитина загинула у власній оселі

Напередодні стало відомо, що у лікарні померла 38-річна жінка. Медики понад 10 годин боролися за її життя, повідомили в ОВА.

"Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, на жаль, врятувати її не вдалося", - йдеться у повідомленні.

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