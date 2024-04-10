Атака ракет і дронів на Одеську область: пошкоджено інфраструктуру і об'єкт енергетики

Окупанти застосували балістику для своїх ударів.

Вночі та на світанку 10 квітня армія Російської Федерації атакувала Одеську область безпілотниками і завдали ракетних ударів. В регіоні є "прильоти" по важливих інфраструктурних об'єктах.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Спочатку росіяни запустили ударні безпілотники. Під прицілом окупаційної армії знову була енергетична інфраструктура. Сили ППО знищили два безпілотники.

Втім, вже на світанку російські війська атакували Одеську область ракетами. Зокрема, балістикою.

"В день звільнення Одеси від фашистських загарбників росіяни вдарили по об'єктах критичної і транспортно-логістичної інфраструктури. Також пошкоджено енергетичний об'єкт, приватний будинок, кілька автівок", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо про двох постраждалих працівників транспортного підприємства.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували південь України - Миколаївську та Одеську області. Під прицілом армії РФ опинилася енергетична інфраструктура в регіонах.

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