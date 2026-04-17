Укрaїнa
56
1 хв

Атака РФ на Чернігів: без світла залишилися тисячі абонентів

У Чернігові через ворожу атаку пошкоджено енергооб’єкт — без електропостачання залишилися близько 6 тисяч споживачів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Блекаут

Блекаут / © iStock

У Чернігові внаслідок ворожої атаки було пошкоджено енергетичний об’єкт, що призвело до масштабного відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Чернігівобленерго".

За інформацією енергетиків, без світла залишилися близько 6 тисяч абонентів у місті. Пошкодження зафіксовано в Чернігівському районі.

Наразі відновлювальні роботи не розпочато — енергетики зможуть приступити до ліквідації наслідків лише після стабілізації безпекової ситуації.

Фахівці наголошують, що ситуація залишається складною, а строки відновлення електропостачання залежатимуть від умов безпеки.

Атака РФ на Київ 16 квітня — що відомо

Нічний терор з боку РФ спричинив масштабні руйнування та людські втрати у столиці. На цей час відомо про чотирьох загиблих: жертвою атаки стала 12-річна дитина, а також двоє чоловіків і жінка. Рятувальні підрозділи працювали на межі можливостей, деблокуючи мешканців з-під завалів пошкоджених споруд.

Ударна хвиля та влучання не оминули й комерційний сектор — у Києві суттєво постраждав автоцентр, у якому експонували преміальну автомобільну та мототехніку. На території об’єкта також зафіксовано летальні випадки.

Трагічний контекст обстрілу підкреслюють особисті історії містян. Зокрема, киянка Олена Гельвіх, яка 16 квітня святкує 34-річчя, замість святкових привітань зустріла ранок під звуки вибухів у квартирі з вибитим склом. Її емоційна публікація в Threads про зіпсоване свято та реалії життя в столиці отримала значний резонанс у соцмережах.

