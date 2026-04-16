Атака РФ на Дніпро: вже 10 поранених (фото)

Внаслідок російської атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до 10 осіб, семеро з них госпіталізовані.

Російська атака на Дніпро призвела до поранення щонайменше 10 людей. Із них семеро перебувають у лікарнях.

Про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.

У постраждалих медики діагностували черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми.

За словами представників влади, одна жінка перебуває у важкому стані, решта поранених — у стані середньої тяжкості.

Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, що раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.

