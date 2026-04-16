Атака РФ на Дніпро: вже 10 поранених (фото)
Внаслідок російської атаки на Дніпро кількість постраждалих зросла до 10 осіб, семеро з них госпіталізовані.
Із них семеро перебувають у лікарнях.
Про це начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Телеграмі.
У постраждалих медики діагностували черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми.
За словами представників влади, одна жінка перебуває у важкому стані, решта поранених — у стані середньої тяжкості.
Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що раніше у Харкові дрон впав на дорогу: пошкоджено будинки і газогін, є постраждалі.