ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ на Донеччині: що відомо про загиблих внаслідок обстрілу Ярової (фото)

РФ завдала удару по цивільних у Яровій під час отримання пенсій

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Наслідки обстрілу

Наслідки обстрілу / © Національна поліція України

У селищі Ярова Лиманської громади Донецької області війська РФ сьогодні вранці завдали удару по пункту видачі пенсій. За попередніми даними, загинуло щонайменше 21 людина, серед яких місцеві пенсіонери та працівники Укрпошти.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у Telegram.

Місце трагедії розташоване всього за 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що робить атаку особливо підступною. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та підрозділ «Білий янгол», які документують наслідки обстрілу та надають допомогу постраждалим.

/ © Національна поліція України

© Національна поліція України

Розслідування воєнного злочину триває. Інформація щодо загиблих, поранених та масштабу руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 вересня, росіяни вперше скинули КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині. Є ймовірність, що ворог міг отримати відповідні координати.

Дата публікації
Кількість переглядів
366
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie