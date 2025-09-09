Атака РФ на Донеччині: що відомо про загиблих внаслідок обстрілу Ярової (фото)

Наслідки обстрілу / © Національна поліція України

Реклама

У селищі Ярова Лиманської громади Донецької області війська РФ сьогодні вранці завдали удару по пункту видачі пенсій. За попередніми даними, загинуло щонайменше 21 людина, серед яких місцеві пенсіонери та працівники Укрпошти.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції України у Telegram.

Місце трагедії розташоване всього за 8 кілометрів від лінії бойового зіткнення, що робить атаку особливо підступною. На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та підрозділ «Білий янгол», які документують наслідки обстрілу та надають допомогу постраждалим.

Реклама

© Національна поліція України

Розслідування воєнного злочину триває. Інформація щодо загиблих, поранених та масштабу руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 9 вересня, росіяни вперше скинули КАБ на людей, які отримували пенсії на Донеччині. Є ймовірність, що ворог міг отримати відповідні координати.