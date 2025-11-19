ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
491
1 хв

Атака РФ на енергетику: скільки триватимуть відключення світла на Львівщині

Через удар РФ по енергетиці Львівщини 19 листопада обмеження будуть триваліші.

Катерина Сердюк
Відключення світла

Відключення світла / © ТСН.ua

У Львівській області фіксують наслідки атаки РФ. Так, відключення світла триватимуть по 7 годин.

Про це повідомляє «Львівобленерго».

Оприлюднено графіки відключень для побутових споживачів. Без світла доведеться перебувати по 7 годин.

Відключення світла у Львівській області 19 листопада

Відключення світла у Львівській області 19 листопада

Нагадаємо, 19 листопада армія Росії вдарила по Львову ракетами й «Шахедами». Через атаку горять цивільні склади з шинами. Жителям міста радять щільно закрити вікна.

Попередньо, минулося без загиблих та потерпілих.

491
