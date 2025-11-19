- Дата публікації
Атака РФ на енергетику: скільки триватимуть відключення світла на Львівщині
Через удар РФ по енергетиці Львівщини 19 листопада обмеження будуть триваліші.
У Львівській області фіксують наслідки атаки РФ. Так, відключення світла триватимуть по 7 годин.
Про це повідомляє «Львівобленерго».
Оприлюднено графіки відключень для побутових споживачів. Без світла доведеться перебувати по 7 годин.
Нагадаємо, 19 листопада армія Росії вдарила по Львову ракетами й «Шахедами». Через атаку горять цивільні склади з шинами. Жителям міста радять щільно закрити вікна.
Попередньо, минулося без загиблих та потерпілих.