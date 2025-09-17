Атака РФ спричинила затримки поїздів: “Укрзалізниця” задіює резервні тепловози

Укрзалізниця

Уночі Росія знову завдала комплексного удару по залізничній інфраструктурі. Внаслідок знеструмлення на Дніпровському напрямку очікуються затримки руху низки поїздів.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

За його словами, вже фіксуються затримки у рейсів №86/72 Львів–Запоріжжя–Павлоград, №85/71 Запоріжжя, Павлоград–Львів, №75 Київ–Кривий Ріг та №80 Львів–Дніпро. “До цього переліку можуть додатися й інші поїзди. Слідкуйте за оновленнями на сервісі uz-vezemo.uz.gov.ua”, – зазначив він.

Щоб мінімізувати наслідки атаки, “Укрзалізниця” вже підготувала резервні тепловози, а локомотивні бригади вирушили на маршрути.

“Наша мета незмінна – довезти кожного пасажира до пункту призначення. Робимо все можливе, аби скоротити затримки”, – наголосив Перцовський.

Нагадаємо, що раніше сталося пошкодження залізниці у Київській області. ЗМІ з посиланням на Генштаб повідомляли, що сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. Особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений.