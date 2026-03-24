Укрaїнa
694
1 хв

Атака РФ на Хмельниччину — стало відомо про пораненого та перебої зі світлом

РФ атакувала Хмельниччину. У Шепетівському районі постраждав чоловік, енергетики відновлюють електропостачання.

Віра Хмельницька
Обстріл Хмельниччини / © tsn.ua

Російські війська вдень 24 березня атакували Хмельницьку область. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони — є збиття повітряних цілей. Також відомо про пораненого чоловіка.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

За його словами, у Шепетівському районі внаслідок обстрілу постраждав чоловік. У нього діагностували контузію та забій головного мозку. Потерпілого госпіталізували, зараз він перебуває під наглядом медиків.

В області — перебої з електрикою

Через атаку в області зафіксували перебої з електропостачанням. Над відновленням світла вже працюють енергетики.

Очільник області подякував силам ППО за захист, а також усім службам, які ліквідовують наслідки ворожого обстрілу.

Нагадаємо, 24 березня росіяни завдали ударів по Україні. Постраждали, зокрема, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінниця, Житомир.

Зафіксовано влучання в різних районах Львова, 13 людей поранено.

Вибухи також пролунали у Вінниці. Там піднявся стовп чорного диму. Вибухи було чути під час повітряної тривоги, яка триває в області.

В Івано-Франківську у центрі під обстрілом РФ загинули двоє людей, а серед поранених — дитина.

У Повітряних силах вже прокоментували масовану атаку 24 березня.

