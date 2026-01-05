- Дата публікації
-
Категорія
Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака РФ на Киїщину та Чернігів й заяви Трампа: головні новини ночі 5 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 січня 2026 року:
У Києві БпЛА влучив у медичний заклад на Оболоні: є постраждалі Читати далі –>
Атака РФ на Київ триває: в Оболонському районі загинула людина Читати далі –>
Київщину знову атакували: Славутич знеструмлено, у Фастівському районі загинув чоловік Читати далі –>
Трамп каже, що не повірив у заяви РФ про атаку України на резиденцію Путіна Читати далі –>
У Чернігові пролунали вибухи під час атаки балістикою та БпЛА Читати далі –>