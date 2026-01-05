ТСН у соціальних мережах

Атака РФ на Киїщину та Чернігів й заяви Трампа: головні новини ночі 5 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 січня 2026 року:

  • У Києві БпЛА влучив у медичний заклад на Оболоні: є постраждалі Читати далі –>

  • Атака РФ на Київ триває: в Оболонському районі загинула людина Читати далі –>

  • Київщину знову атакували: Славутич знеструмлено, у Фастівському районі загинув чоловік Читати далі –>

  • Трамп каже, що не повірив у заяви РФ про атаку України на резиденцію Путіна Читати далі –>

  • У Чернігові пролунали вибухи під час атаки балістикою та БпЛА Читати далі –>

