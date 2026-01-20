- Дата публікації
Атака РФ на Київ та Запоріжжя: головні новини ночі 20 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 січня 2026 року:
