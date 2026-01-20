ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1889
1 хв

Атака РФ на Київ та Запоріжжя: головні новини ночі 20 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Атака РФ

Атака РФ / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 20 січня 2026 року:

  • Росія вдарила по Україні: де прогриміли вибухи Читати далі –>

  • Метро Києва працюватиме зі змінами через енергетичну ситуацію після обстрілу: що відомо Читати далі –>

  • Ворог ударив по Запоріжжю: перші подробиці Читати далі –>

  • Кличко: у Києві на Лівому березі — перебої з водопостачанням Читати далі –>

  • Київ під атакою: на Лівому березі зникло світло Читати далі –>

