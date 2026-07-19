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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
266
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Атака РФ на Київщину: двоє постраждалих, пошкоджені склади

Ворог вчергове обстріляв Київську область.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Наслідки атаки на Київщину

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

У ніч проти 19 липня російські війська атакували Київську область. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей, також зафіксовані пошкодження складських приміщень і пожежі.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок нічної російської атаки на Київщині постраждали двоє людей.

«Жінка отримала отруєння продуктами горіння. Після огляду лікарів її відпустили додому. На щастя, загрози її життю немає. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями тіла госпіталізували до обласної лікарні», — йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок ворожого удару пошкоджено складські приміщення, а також виникли пожежі.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші оперативні служби. Ліквідація наслідків атаки триває.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 19 липня загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що російські загарбники у ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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