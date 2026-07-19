Атака РФ на Київщину: двоє постраждалих, пошкоджені склади

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

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У ніч проти 19 липня російські війська атакували Київську область. Внаслідок ворожого удару постраждали двоє людей, також зафіксовані пошкодження складських приміщень і пожежі.

За даними Київської обласної військової адміністрації, внаслідок нічної російської атаки на Київщині постраждали двоє людей.

«Жінка отримала отруєння продуктами горіння. Після огляду лікарів її відпустили додому. На щастя, загрози її життю немає. Чоловіка з множинними осколковими пораненнями тіла госпіталізували до обласної лікарні», — йдеться у повідомленні.

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Крім того, внаслідок ворожого удару пошкоджено складські приміщення, а також виникли пожежі.

На місцях працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші оперативні служби. Ліквідація наслідків атаки триває.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетної атаки на Київ у ніч проти 19 липня загинула одна людина.

Ми раніше інформували, що російські загарбники у ніч проти 19 липня атакували Київ балістичними ракетами.

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