Наслідки атаки на Київщину 22 лютого / © Микола Калашник

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки російської терористичної армії у Київській області постраждало 17 людей, серед них — четверо дітей. Одна людина у Фастівському районі загинула.

Оновлену інформацію станом на 17:00 повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Він уточнив, що у медичних закладах перебувають п’ятеро людей — четверо дорослих та одна дитина.

«Двоє дорослих у важкому стані, ще двоє — у стані середньої тяжкості. Дитина також перебуває у стані середньої тяжкості та отримує всю необхідну медичну допомогу», — поінформував Микола Калашник.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки в області пошкоджено понад 100 осель — це приватні будинки та квартири в багатоповерхівках. Ця кількість не є остаточною, бо продовжують надходити заявки власників житла.

Руйнування зафіксовані у Броварському, Обухівському, Бориспільському, Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах. Найбільших руйнувань зазнали Бориспільський, Бучанський та Фастівський райони.

«Ступінь руйнувань різний — від повністю зруйнованих до вибитих вікон, пошкоджених дахів і фасадів. Постраждали також об’єкти бізнесу, складські та офісні приміщення, гаражні кооперативи, транспорт», — повідомив начальник ОВА.

Микола Калашник уточнив інформацію про наслідки терористичного удару РФ у кожному з постраждалих районів Київської області:

у Броварському районі пошкоджено гаражні бокси, адміністративні та складські будівлі підприємств, офісні приміщення, а також автомобілі та іншу техніку;

в Обухівському районі — травмовано троє людей, серед яких дитина, зафіксовано пошкодження об’єкту критичної інфраструктури, підприємств, житлових будинків (приватні та багатоповерхівки), закладу освіти, автомобілів та залізничної інфраструктури;

у Бориспільському районі — травмовано одну людину, пошкоджено приватні будинки, ферму та автомобілі, внаслідок вибухової хвилі постраждала церква;

у Бучанському районі — травмовано шестеро осіб, серез яких троє дітей, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі, а також офісні та торговельні приміщення;

у Фастівському районі — травмовано семеро людей, серед яких одна дитина, на жаль, унаслідок ворожого удару загинула одна людина, пошкоджено приватні будинки та автомобілі

«На місцях працюють усі оперативні служби. Рятувальники, медики, поліцейські, комунальники та енергетики роблять усе можливе, щоб ліквідувати наслідки атаки та допомогти людям», — повідомив Микола Калашник.

Нагадаємо, 22 лютого росіяни атакували Київ та область. Унаслідок нічної комбінованої атаки зафіксовані руйнування у чотирьох районах столиці.