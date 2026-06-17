Атака РФ на Лавру: момент удару по Успенському собору потрапив на відео

Атака на Лавру. / © Associated Press

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Під час масовано удару по Києву вночі 15 червня армія РФ атакувала Києво-Печерську Лавру БпЛА влучив просто в Успенський собор, що розташований на території заповідника.

На Facebook-сторінці Національного заповідника показали момент «прильоту» і перші секунди після атаки.

«Перші секунди прицільного удару російського дрона, що влучив у саме серце Києво-Печерської лаври — Успенський собор. Боляче дивитися на пошкоджену святиню, яка пережила не одну спробу стерти її з української історії», — йдеться у дописі до відео.

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На відео з вуличних камер відомо, що ворожа атака на Лавру відбулася о 01:19 15 червня. Перше і друге влучання сталися з різницею у кілька секунд. Після «прильотів» були сильні спалахи. Потім видно, як на подвір’я падають уламки та розлітаються друзки пошкодженого собору.

Дата публікації 09:01, 17.06.26 Кількість переглядів 67 Момент “прильоту” по Лаврі - відео

Атака на Лавру - що відомо

Вночі проти понеділка, 15 червня, РФ атакувала дронами Києву-Печерську лавру. «Шахед» влучив у вівтарну частину Успенського собору — у Стефанівський приділ. Зайнявся дах. Відомо, що пошкоджено 80% покрівлі.

Після атаки РФ у Лаврі терміново евакуювали святині - стародавні ікони, антимінси, а також інші богослужбові предмети, які могли опинитися під загрозою. За попередніми підрахунками, стартові збитки від пошкодження Успенського собору вже перевищують пів мільярда гривень.

Відновлення собору може розпочатися вже найближчим часом. Міністерство культури України звернулося до КМДА щодо створення комісії з відновлення пошкодженого даху Успенського собору.

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