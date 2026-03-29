- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
Атака РФ на Миколаївщину: у лікарні померла дитина
Внаслідок обстрілу Миколаївщини 28 березня загинула 13-річна дитина. Медикам не вдалося її врятувати.
Армія РФ у суботу, 28 березня, атакували Миколаївщину, є жертва. Росіяни вбили дитину.
Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«На жаль, у лікарні померла 13-річна дівчинка…», — констатував Кім.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблої. Росія неминуче відповідатиме за зло, яке принесла українцям.
Нагадаємо, ввечері 28 березня РФ масовано вдарила по Миколаївщині. Так, Воскресенська громада опинилася під атакою дронів типу «Шахед». Внаслідок удару є восьмеро потерпілих, серед них — семеро дітей. Усі зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Постраждалих оперативно доправили до медичних закладів. Як зазначалося, лікарі надають необхідну медичну допомогу.