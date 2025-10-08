- Дата публікації
Атака РФ на Ніжин: з'явилися кадри наслідків
Через удар РФ по Ніжину люди, на щастя, не постраждали. Втім є серйозні руйнування інфраструктури.
Вночі 8 жовтня російські війська завдали низки ударів по Ніжину Чернігівської області. Виникли пожежі, з’явилися кадри наслідків.
Про це повідомляє ДСНС.
Як відомо, вночі були зафіксовані влучання в об’єкти залізничної інфраструктури. Через це виникли пожежі. Також пошкоджене залізничне полотно, колії сполучення та складські приміщення.
«Вранці окупанти здійснили ще один удар по об’єкту інфраструктури», — додали у ДСНС.
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російських атак.
Як стало відомо раніше, армія РФ спрямувала 12 «Шахедів» для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин, колії зазнали пошкоджень. Внаслідок цього було ускладнено рух потягів Ніжинського напрямку. А через влучання по обєкту енергосистеми міста були застосовані аварійні відключення електропостачання у деяких районах міста.
Також є руйнування складської інфраструктури «Укрзалізниці». Відбулася пожежа по всій площі даху будівлі.
«Це була важка ніч, але хочу наголосити: інформації про постраждалих громадян на даний час немає!», — зазначив очільник Ніжина Олександр Кодола.