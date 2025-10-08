ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
152
1 хв

Атака РФ на Ніжин: з'явилися кадри наслідків

Через удар РФ по Ніжину люди, на щастя, не постраждали. Втім є серйозні руйнування інфраструктури.

Катерина Сердюк
Удар по Ніжину 8 жовтня

Удар по Ніжину 8 жовтня

Вночі 8 жовтня російські війська завдали низки ударів по Ніжину Чернігівської області. Виникли пожежі, з’явилися кадри наслідків.

Про це повідомляє ДСНС.

Як відомо, вночі були зафіксовані влучання в об’єкти залізничної інфраструктури. Через це виникли пожежі. Також пошкоджене залізничне полотно, колії сполучення та складські приміщення.

«Вранці окупанти здійснили ще один удар по об’єкту інфраструктури», — додали у ДСНС.

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російських атак.

Як стало відомо раніше, армія РФ спрямувала 12 «Шахедів» для удару по товарному ешелону на перегоні Носівка-Ніжин, колії зазнали пошкоджень. Внаслідок цього було ускладнено рух потягів Ніжинського напрямку. А через влучання по обєкту енергосистеми міста були застосовані аварійні відключення електропостачання у деяких районах міста.

Також є руйнування складської інфраструктури «Укрзалізниці». Відбулася пожежа по всій площі даху будівлі.

«Це була важка ніч, але хочу наголосити: інформації про постраждалих громадян на даний час немає!», — зазначив очільник Ніжина Олександр Кодола.

152
