Атака РФ на Одесу 29 квітня: у лікарні померла дівчинка, за життя якої медики боролися майже місяць

Найжахливіше, що кровопролитна й безсенсовна війна РФ проти України забирає життя невинних дітей.

Сьогодні, 23 травня, у лікарні померла маленька Злата, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу по Одесі 29 квітня. Дівчинці було всього 4,5 роки.

Про це пише мер Одеси Геннадій Труханов.

"Медики робили усе можливе, аби врятувати життя дитини. Вся Одеса молилася за неї. Але травми були дуже тяжкими. Мої найщиріші співчуття батькам та родині маленької Злати... Росія – країна-терорист", – висловився очільник міста.

Нагадаємо, в понеділок, 29 квітня, ворог здійснив ракетний удар по Одесі. Щонайменше 7 людей загинуло.

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