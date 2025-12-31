Атака РФ на Одесу: що відбувається у місті

Одеса

На Одещині кількість постраждалих через дронову атаку зросла до шести. Це троє дітей та троє дорослих, які поранені внаслідок нічного нальоту російських дронів. Росіяни опівночі атакували регіон та спрямували з моря на узбережжя зо два десятки шахедів. В деяких районах одразу зникли електрика, вода та опалення.

Про це розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Серед постраждалих троє дітей- це семимісячне немовля, дівчинка восьми років та 14-річний підліток. Вони та троє дорослих нині перебувають у лікарнях. У дітей стан середньої тяжкості.

Це здебільшого мешканці ось цієї багатоповерхівки, куди саме влучив дрон та вибухнув. Здійнялася масштабна пожежа — частина людей устигли вибігти з квартир самостійно, а деяких виводили рятувальники. Більшості жителів- знадобилася допомога психологів.

«Був потужний вибух і пожежа. Нас було заблоковано з обох боків та неможливо було вийти, допоки пожежники не прибули і не допомогли + восьмий поверх був повністю заблокований і на девʼятому також, плюс треба буде допомога, бо вікон нема і пожежа нашкодила сильно на балконі. Ми інваліди, тому самі це не зробимо», — розповів Володимир, місцевий житель.

Інша місцева на ім’я Ганна додала, що тільки встигла відкрити вікна на провітрювання, аби зменшити наслідки вибуху, тому вони залишилися цілими.

«Мої діти швидко піднялися і хотіли піти, але не змогли вийти бо у підїзді був сильний вогонь. Вдягалися напомацки -одразу пішов дуже ядучий дим і поталанило що балкон на інший бік, то відкрили вікно і там дихали + у нас дуже дружні сусіди ті хто не зміг їм допомагали», — каже жінка.

Як відомо, атака дронів почалася близько опівночі. Спершу шахеди табуном зібралися над морем, а потім масовано почали атакувати місто — енергетичні об’єкти та поштовий склад. Деякі дрони заходили на малих висотах, і влучили у багатоповерхівки.

Всередині квартир, де був вибух та спалахнули пожежі. Житло вигоріло вщент, у людей знищено вогнем усе. До того ж багато квартир залиті водою, оскільки рятувальники інтенсивно гасили пожежу. З ночі біля постраждалих будинків розгорнули оперативні штаби. Тут люди можуть і зігрітися і поїсти і написати заяви на відновлення пошкодженого майна. І з ночі комунальники почали ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Як розвиднілося, почали закривати побиті вікна, бо на вулиці зараз мінусова температура і приміщення швидко охолонули.

Крім будинку, який найбільше постраждав, є ще пошкоджені багатоповерхівки. Багато понівечених авто.

Нагадаємо, РФ вдарила по порту на Одещині.