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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака РФ на Одесу: є пошкодження багатоквартирних житлових будинків (відео)

У ніч проти 19 липня 2025 року російські війська здійснили масовану атаку Одеси ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса у вогні

Одеса у вогні / © із соцмереж

Росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками 19 липня 2025 року.

Про це інформує начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.

  • Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.

  • Зокрема, багатоквартирних житлових будинків.

© із соцмереж

  • Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки.

  • Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

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