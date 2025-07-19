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Атака РФ на Одесу: є пошкодження багатоквартирних житлових будинків (відео)
У ніч проти 19 липня 2025 року російські війська здійснили масовану атаку Одеси ударними безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Росіяни масовано атакували Одесу ударними безпілотниками 19 липня 2025 року.
Про це інформує начальник Одеської ОВА Олег Кіпер у повідомленні у соцмережах.
Попри активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Зокрема, багатоквартирних житлових будинків.
Всі уповноважені служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків атаки.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки