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Атака РФ на Павлоград: у лікарні помер 11-річний хлопчик, за життя якого боролися три тижні
У лікарні помер 11-річний хлопчик, поранений під час російської атаки на Павлоград.
У лікарні помер 11-річний хлопчик, який дістав важких поранень внаслідок російського удару по Павлограду Дніпропетровської області 31 жовтня.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Медики майже три тижні боролися за його життя», — написав він.
Загалом внаслідок ворожої атаки на Павлоград 31 жовтня постраждали десятеро людей. Серед них був і 11-річний хлопчик, який отримав надзвичайно тяжкі поранення.
Дитина перебувала під наглядом лікарів, проте після майже трьох тижнів боротьби за її життя померла.
Нагадаємо, що унаслідок російської атаки на Павлоград Дніпропетровської області 14 листопада одна людина загинула, поранення дістали 10 місцевих мешканців, зокрема 7-річний хлопчик.