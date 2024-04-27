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Атака РФ на психлікарню у Харкові: росіяни цинічно заявили про "удар по ЗСУ"

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Атака РФ на психлікарню у Харкові: росіяни цинічно заявили про "удар по ЗСУ"

Жінка, яка постраждала внаслідок удару РФ по психлікарні у Харкові

Окупанти продовжують воювати проти цивільних.

Росіяни цинічно заявили, що їхні війська вдарили по військовослужбовцях ЗСУ, які розташовані в психіатричній лікарні Харкова. Вони посилаються на координатора миколаївського підпілля Лебедєва.

Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Харків отримав два прильоти о 00:30. В Україні давно закрили психдиспансери, зараз там розташовувалися ЗСУшники", – заявив він.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня країна-терористка атакувала ракетою С-300 психлікарню у Харкові. На момент удару у медзакладі було 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

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