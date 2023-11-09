Атака РФ на судно під прапором Ліберії в порту Одещини: загинув українець

Українець загинув під час атаки, виконуючи службові обов'язки.

У середу, 8 листопада, Росія атакувала порт в Одеській області. Під удар потрапило судно під прапором Ліберії - загинув лоцман. Чоловік був українцем.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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За її словами, лоцман був працівником Адміністрації морських портів. Ще один працівник порту отримав поранення.

"Поранення не критичні, найімовірніше, баротравма. Те, що стосується стану здоровʼя членів екіпажу, то ушпиталили тільки одного, решта - отримали допомогу на місці й залишились у складі екіпажу на борту судна. Саме судно отримало досить значні пошкодження", - розповіла вона.

Згодом в Адміністрації морських портів України поінформували, що внаслідок ворожої атаки під час виконання службових обов’язків загинув лоцман 1-го класу Сергій Сурін. Йому було 43 роки.

"З 43-х років свого життя Сергій 15 років віддав надзвичайно відповідальній та складній професії лоцмана, ставши фахівцем високого рівня, при цьому залишаючись доброю і неймовірно скромною людиною. Він завжди виручав колектив, професійно виконуючи термінові та надскладні завдання. У нашій пам’яті Сергій назавжди лишиться надійним другом, доброзичливим колегою, справжнім професіоналом своєї справи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 листопада під час атаки російська ракета пошкодила цивільне судно в порту на Одещині.

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