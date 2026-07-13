Атака РФ на судно в Одеській області: кількість загиблих зросла

Атака РФ на цивільні об’єкти в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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Кількість жертв російської атаки безпілотником на комерційне судно в Одеській області зросла до п’яти. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла ще двох загиблих членів екіпажу.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, внаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще десятеро членів екіпажу дістали поранення.

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«На жаль, під час ліквідації пожежі на комерційному судні, що було атаковано російським безпілотником, виявили тіла ще двох загиблих. Таким чином, кількість жертв ворожої атаки зросла до пʼяти. Ще десятеро людей отримали поранення. Усі загиблі та постраждалі — члени екіпажу», — зазначив Кіпер.

Очільник ОВА наголосив, що російський удар став черговою атакою на цивільне судноплавство та глобальну продовольчу безпеку.

«Цей удар є черговим актом терору з боку країни-агресора, спрямованим проти продовольчої безпеки світу та цивільного судноплавства. Винні неодмінно будуть притягнуті до відповідальності», — заявив він.

Раніше повідомлялося про трьох загиблих унаслідок атаки російського безпілотника на комерційне судно. Після завершення пошукових робіт кількість жертв зросла до п’яти.

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