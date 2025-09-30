- Дата публікації
Атака РФ на Сумщину: показали фото будинку, в якому загинула ціла сім'я
Через російський обстріл Сумщини загинула ціла сім’я — батьки та двоє дітей.
У вівторок, 30 вересня, РФ атакувала Сумську область. Показали фото будинку, в якому росіяни вбили 4 дітей — батьків та їхніх малолітніх дітей.
Про це повідомляє ДСНС.
Основний удар ворога припав на двоповерховий і одноповерховий житлові будинки, які частково зруйнувалися.
Як зазначається, після влучання виникла пожежа.
«Рятувальники одночасно гасили полум’я та обстежували пошкоджені будівлі», — йдеться у повідомленні.
Оприлюднені кадри викликають лише біль, відчай та ненависть. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих.
Нагадаємо, у вівторок, 30 вересня, окупанти нещадно атакували Сумщину. Росіяни прицільно вдарили по житловому будинку. Внаслідок цинічного удару РФ загинула ціла родина
Трагедія сталася у селі Чернеччина Краснопільської громади Сумської області. Стало відомо, що цивільних українців у Сумській області обстріляли безпілотником. У зруйнованому будинку мешкало подружжя з двома маленькими дітьми. Рятувальники деблокували тіла батьків та їхніх синів 6 і 4 років. Вижити не вдалося нікому.