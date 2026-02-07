- Дата публікації
Атака РФ на Вінниччину: в ОВА розповіли про наслідки (фото)
Через атаку на Вінниччині зруйновано частину навчального корпусу.
У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень один із навчальних закладів, поранених немає.
Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Telegram.
За її словами, внаслідок удару зруйновано стіну одного з навчальних корпусів. Також пошкоджено ще п’ять будівель, розташованих поруч, серед яких є гуртожитки. У приміщеннях вибито двері та понад 150 вікон, зафіксовано пошкодження системи теплопостачання.
На місці події вже працюють усі відповідні служби. Триває обстеження об’єктів та оцінка масштабів завданих руйнувань.
В обласній військовій адміністрації зазначили, що для оперативного відновлення приміщень, у яких проживають люди, планується залучення міжнародних фондів та партнерів.
З ночі проти 7 лютого Вінниччина перебувала під масованою повітряною атакою ворога.
