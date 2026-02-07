ТСН у соціальних мережах

Атака РФ на Вінниччину: в ОВА розповіли про наслідки (фото)

Через атаку на Вінниччині зруйновано частину навчального корпусу.

Наслідки атаки

У Вінницькій області внаслідок ворожої атаки зазнав пошкоджень один із навчальних закладів, поранених немає.

Про це повідомила перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна у Telegram.

За її словами, внаслідок удару зруйновано стіну одного з навчальних корпусів. Також пошкоджено ще п’ять будівель, розташованих поруч, серед яких є гуртожитки. У приміщеннях вибито двері та понад 150 вікон, зафіксовано пошкодження системи теплопостачання.

На місці події вже працюють усі відповідні служби. Триває обстеження об’єктів та оцінка масштабів завданих руйнувань.

В обласній військовій адміністрації зазначили, що для оперативного відновлення приміщень, у яких проживають люди, планується залучення міжнародних фондів та партнерів.

З ночі проти 7 лютого Вінниччина перебувала під масованою повітряною атакою ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уночі та вранці 7 лютого Львівська область пережила масовану атаку бойовими безпілотниками і ракетами.

